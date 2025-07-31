31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе работники МЧС спасли 115 га пшеницы, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 14.12 спасателям поступило сообщение о загоревшемся поле вблизи деревни Папоротно. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение пшеницы на корню на площади 1,12 га. Возгорание оперативно ликвидировали. Работниками МЧС и хозяйства спасено 115 га пшеницы.
По факту происшествия проводится проверка.
По предварительной версии, причиной инцидента стал обрыв верхней линии электропередач с опоры с последующим возгоранием. -0-