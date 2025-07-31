В Витебском районе работники МЧС спасли 115 га пшеницы

Сегодня в 14.12 спасателям поступило сообщение о загоревшемся поле вблизи деревни Папоротно. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение пшеницы на корню на площади 1,12 га. Возгорание оперативно ликвидировали. Работниками МЧС и хозяйства спасено 115 га пшеницы.