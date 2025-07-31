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12-летняя девочка попала в больницу и родила ребенка от своего брата

В Чехии 12-летняя девочка родила ребенка от своего 16-летнего брата.

В Чехии 12-летняя девочка родила ребенка от своего 16-летнего брата. Инцидент произошел в городе Карловы Вары в начале июля, пишут местные СМИ.

Девочку доставили в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили, что она находится на позднем сроке беременности, и вскоре после обследования она родила здорового ребенка.

В ходе беседы с психологом девочка сообщила, что отцом ребенка является ее старший брат. Данная информация немедленно была передана в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств дела. В связи с возрастом участников инцидента правоохранители воздерживаются от комментариев. Назначен тест ДНК для установления отцовства.