12-летняя девочка попала в больницу и родила ребенка от своего брата

В Чехии 12-летняя девочка родила ребенка от своего 16-летнего брата. Инцидент произошел в городе Карловы Вары в начале июля, пишут местные СМИ.
Девочку доставили в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи обнаружили, что она находится на позднем сроке беременности, и вскоре после обследования она родила здорового ребенка.
В ходе беседы с психологом девочка сообщила, что отцом ребенка является ее старший брат. Данная информация немедленно была передана в правоохранительные органы.
В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств дела. В связи с возрастом участников инцидента правоохранители воздерживаются от комментариев. Назначен тест ДНК для установления отцовства.