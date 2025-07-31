В Самаре директора ООО будут судить за невыплату сотрудникам 874 тысячи рублей

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «МАФ» — фирмы, занимающейся продажей стройматериалов.
Его обвиняют в полной невыплате зарплаты девяти работникам более двух месяцев подряд.
По данным следствия, с ноября 2024 по июнь 2025 года руководитель не выплатил сотрудникам 874 177 рублей 93 копейки.
При этом, как установлено, имел возможность это сделать, но отказался — из корыстных побуждений.
Теперь дело передано в Красноярский районный суд Самарской области для рассмотрения.
В случае признания вины по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) директору грозит до пяти лет лишения свободы.
— - -
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.