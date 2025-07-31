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Женщина избила лежащего в коляске ребенка в Подмосковье

В Подмосковье мать избила лежащего в коляске ребенка во дворе жилого комплекса.

В Подмосковье мать избила лежащего в коляске ребенка во дворе жилого комплекса. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое быстро распространилось в сети.

На кадрах видно, как женщина с силой швыряет ребенка в коляску и наносит ему несколько ударов по лицу, сопровождая свои действия криками.

Красногорская городская прокуратура отреагировала на публикацию видеозаписи и начала проверку инцидента.

«В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как женщина с силой бросает ребенка в детскую коляску и наносит ему несколько ударов по лицу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, инцидент произошел во дворе одного из ЖК в поселке Ильинское-Усово. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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