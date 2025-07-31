Лава растеклась на 1,5 километра: Ключевская сопка угрожает ледникам Камчатки

Крупное извержение высочайшего действующего вулкана — Ключевская сопка — привело к усиленному таянию ледников. Вулкан начал извергаться сразу после недавнего землетрясения, гора выбросила большой столб пепла и раскаленную лаву, которая уже растеклась по склону на 1,5 километра.
Наибольшую опасность несет таяние ледника Богдановича. Обилие воды может привести к появлению крупных грязевых потоков (лахаров) и их попаданию в реку Студеную. В настоящий момент специалисты наблюдают за сопкой и изучают возможные риски для инфраструктуры и населенных пунктов региона, передает Telegram-канал Amur Mash.
Вулкан начал проявлять наиболее интенсивную активность в начале 2023 года, и текущее извержение стало одним из крупнейших за это время.
Ночью 30 июля появились сообщения о том, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным журналистов, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. В тот же день в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Позднее сотрудники камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда прошедших толчков составила 8,7. Специалисты подчеркнули, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.