Госсекретарь США рассказал о переговорах с Москвой

Рубио заявил о новых переговорах с Россией.
Представители Вашингтона в начале этой недели провели переговоры с представителями Москвы, чтобы обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении», — заявил Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
Ранее, в июле 2025 года, госсекретарь США Марко Рубио уже встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда основной темой переговоров также стало урегулирование конфликта на Украине на фоне усиления боевых действий, однако по итогам почти часовой беседы стороны не сделали официальных заявлений для прессы.