Госсекретарь США рассказал о переговорах с Москвой

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении», — заявил Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.