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Балицкий: трое, включая подростка, погибли при обстреле авто в Запорожье

Три человека, включая подростка, погибли в результате обстрела гражданского автомобиля со стороны ВСУ в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Инцидент произошел 31 июля, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Три человека погибли после обстрела ВСУ.

Три человека, включая подростка, погибли в результате обстрела гражданского автомобиля со стороны ВСУ в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Инцидент произошел 31 июля, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения. Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшему мужчине оперативно оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в этот же день власти сообщали о террористических атаках с применением беспилотников и артиллерийском обстреле в Пологах и Энергодаре, из-за чего в округе временно приостановили движение автобусов и рекомендовали жителям воздержаться от поездок. В результате обстрела Энергодара погибли два человека, еще двое были ранены. Власти предупреждали о сохраняющемся риске повторных атак на территории Запорожской области.