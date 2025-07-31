Балицкий: трое, включая подростка, погибли при обстреле авто в Запорожье

Ранее в этот же день власти сообщали о террористических атаках с применением беспилотников и артиллерийском обстреле в Пологах и Энергодаре, из-за чего в округе временно приостановили движение автобусов и рекомендовали жителям воздержаться от поездок. В результате обстрела Энергодара погибли два человека, еще двое были ранены. Власти предупреждали о сохраняющемся риске повторных атак на территории Запорожской области.