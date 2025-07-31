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В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полиция и сотрудники центра «Э» прибыли в офис Липецкого обкома КПРФ, где изъяли компьютеры, карты памяти и документы. Об этом ТАСС сообщил первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около шести часов вечера к нам в обком пришли ребята из центра “Э” по борьбе с экстремизмом. Объяснили, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут у нас обследование кабинетов, транспортных средств и техники. Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет», — сообщил собеседник агентства.

По словам Разворотнева, силовики намерены проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов. «В заявлении гражданина, на которое они ссылаются сказано, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора», — уточнил Разворотнев.

Он предположил, что дело может дойти до суда, что повлияет на ход предвыбрной кампании коммунистов в регионе. «Будем оспаривать. Завтра уже пойдут письма и в прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, будем просить депутатов Госдумы, чтобы оказали нам помощь и поддержку», — сказал он.

В Липецкой области в единый день голосования 12—14 сентября пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа, а также муниципальных округов в 12 районах области.

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