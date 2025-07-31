В Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы

«Сегодня около шести часов вечера к нам в обком пришли ребята из центра “Э” по борьбе с экстремизмом. Объяснили, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут у нас обследование кабинетов, транспортных средств и техники. Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет», — сообщил собеседник агентства.