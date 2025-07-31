Неформальное заседание СБ ООН посвятят провалу ВСУ в Курской области.
Россия инициирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН в начале августа для обсуждения последствий «курской авантюры» ВСУ. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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«Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О ее итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по “формуле Аррии” в начале августа», — заявил Полянский, выступая на заседании СБ ООН, созванном по инициативе Москвы.
Дипломат также отметил, что у Киева отсутствуют какие-либо стратегические преимущества, позволяющие диктовать условия на переговорах. «Нет и не будет, сколько бы натовские страны вместе ни тужились», — добавил он. Полянский подчеркнул, что Россия с первого дня конфликта остается открытой для мирного урегулирования, подтверждая готовность достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами.