Дипломат также отметил, что у Киева отсутствуют какие-либо стратегические преимущества, позволяющие диктовать условия на переговорах. «Нет и не будет, сколько бы натовские страны вместе ни тужились», — добавил он. Полянский подчеркнул, что Россия с первого дня конфликта остается открытой для мирного урегулирования, подтверждая готовность достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами.