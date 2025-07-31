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Мужчина сжег бабушку на костре, заявив, что она ведьма

На Филиппинах 37-летний мужчина зверски убил свою 75-летнюю соседку, назвав ее ведьмой.

На Филиппинах 37-летний мужчина зверски убил свою 75-летнюю соседку, назвав ее ведьмой. Инцидент произошел 26 июля и поверг в шок местных жителей. По данным MsNews, причиной жестокости стала уверенность мужчины в том, что соседка использует против него «черную магию».

По данным СМИ, преступник напал на соседку, избил ее стеблем кокосовой пальмы до потери сознания, затем обложил ее тело сухими листьями и поджег. Женщина скончалась на месте.

После содеянного убийца, которого зовут Паран, добровольно явился в полицию Кибаве в сопровождении местного пастора и признался в содеянном.

Полиция предполагает, что у подозреваемого могут быть психические проблемы. Отмечается, что он пережил развод, страдал от депрессии и имеет опыт употребления наркотиков. В настоящее время Паран находится под стражей, ему предъявлено обвинение в убийстве.