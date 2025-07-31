В Запорожье гражданский автомобиль попал под террористический удар: есть погибшие и раненые

В результате террористического удара по гражданскому автомобилю, произошедшего на территории Пологовского муниципального округа, погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», — написал губернатор.
Как сообщает Балицкий, водитель машины, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения. Пострадавшему и родственникам погибших будет оказана необходимая всесторонняя помощь.
Ранее Евгений Балицкий сообщал, что в результате обстрела, совершенного боевиками ВСУ по территории детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, пострадали двое малолетних детей. Пострадавшими стали девочка 2016 года рождения и мальчик, родившийся в 2018 году. Оба ребенка получили осколочные ранения и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.