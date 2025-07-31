В Запорожье гражданский автомобиль попал под террористический удар: есть погибшие и раненые

Ранее Евгений Балицкий сообщал, что в результате обстрела, совершенного боевиками ВСУ по территории детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, пострадали двое малолетних детей. Пострадавшими стали девочка 2016 года рождения и мальчик, родившийся в 2018 году. Оба ребенка получили осколочные ранения и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.