Три мощных землетрясения произошли на Камчатке

Три землетрясения произошли на Камчатке.
Три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 были зафиксированы у побережья Камчатского полуострова 31 июля с 16:09 по 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 по 13:43 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Первое сейсмическое событие произошло в 148 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 15,7 километра. Второе землетрясение отмечено в 118 километрах от города, очаг залегал на глубине 69,5 километра. Третье землетрясение было зафиксировано в 189 километрах от побережья, глубина его эпицентра составила 57,7 километра», — уточнили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Данные передает РИА Новости.
Ранее в регионе уже фиксировались сейсмические события: 30 июля на Камчатке и Курильских островах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, а также два подземных толчка магнитудой 5,0 и 4,8 в течение пяти минут. Тогда жители ощущали сильные вибрации и покидали здания. Камчатский край регулярно подвергается сейсмической активности из-за особенностей геологического строения региона.