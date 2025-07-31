Три мощных землетрясения произошли на Камчатке

Три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 были зафиксированы у побережья Камчатского полуострова 31 июля с 16:09 по 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 по 13:43 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.