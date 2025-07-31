Российские войска освободили Часов Яр, ВСУ стягивают подразделения в Константиновку: главное об СВО 31 июля

ВС РФ освободили город Часов Яр (ДНР) спустя год ожесточенных боев. При этом российские войска применили особую тактику ведения боя, выманивая украинских бойцов из укрытий. Взятие этого населенного пункта позволяет бойцам России контролировать десятки километров вокруг него, а также выйти к другим важным городам ДНР. Тем временем, Никарагуа признала четыре новых региона РФ и поддержала спецоперацию, а ВСУ нанесли удар по Пензе и готовят масштабный десант в Херсонской области. Главные новости с фронта спецоперации — в материале URA.RU.