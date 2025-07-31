ВС РФ помогают оставшимся мирным жителям в Часовом Яре.
ВС РФ освободили город Часов Яр (ДНР) спустя год ожесточенных боев. При этом российские войска применили особую тактику ведения боя, выманивая украинских бойцов из укрытий. Взятие этого населенного пункта позволяет бойцам России контролировать десятки километров вокруг него, а также выйти к другим важным городам ДНР. Тем временем, Никарагуа признала четыре новых региона РФ и поддержала спецоперацию, а ВСУ нанесли удар по Пензе и готовят масштабный десант в Херсонской области. Главные новости с фронта спецоперации — в материале URA.RU.
Освобождение Часова Яра.
Российская армия освободила Часов Яр, один из ключевых городов в ДНР. В настоящее время проходит зачистка от оставшихся там разрозненных групп военных ВСУ.
Тактика ВС РФ.
ВС РФ освободили Часов Яр во многом благодаря грамотному командованиюФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Российская военная разведка провела радиоигру против ВСУ при освобождении Часова Яра в ДНР. А также организовала ложные цели для дезориентации противника. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в беседе с агентством ТАСС.
«Касательно по освобождению Часова Яра, здесь нужно отдать, наверное, главное командирам, которые управляют этими подразделениями, проводилась систематически радиоигра. Была правильно выстроена разведка, как воздушная, так и наземная. Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль», — пояснил эксперт.
Киселев также отметил, что в операции задействованы подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), а российские операторы беспилотных летательных аппаратов обеспечили полный контроль воздушного пространства в районе боевых действий. Преимущество в воздухе позволило штурмовым группам и технике уверенно продвигаться вперед, подчеркнул эксперт.
Важность города.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧасов Яр перешел под крыло России: чем критически важен город, что будет с наступлением в ДНР.
Для ВСУ Часов Яр являлся ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. Также из находящегося на возвышенности города можно было держать под огневым контролем ближайшие территории и прикрывать дороги на Константиновку (в 7 км) и Краматорск (в 25 км).
Соответственно, для российских войск Часов Яр представляет собой потенциальный плацдарм для наступления на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Он также важен как огневая позиция для дальнобойной артиллерии, работающей на этих направлениях.
Из-за такой позиции бойцы ВСУ сейчас начнут отступать с территории сел около Часова Яра, которые находятся на обширной равнинной местности, и отходить в вышеперечисленные города, отмечает военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По словам военного и политического эксперта из ДНР Яна Гагина, россйиские войска получили огневой контроль на 40 километров вокруг города вплоть до Славянска и Краматорска.
Потери ВСУ.
ВСУ потеряли почти 7,5 тысяч бойцов, 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий артиллерии и минометов в боях за город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Жители прятались в подвалах.
Большинство жителей из города Часов Яр в ДНР были выведены бойцами ВС РФ из опасной зоны. Многие жители города были вынуждены прятаться в подвалах в ожидании российских военных. Несмотря на уже проведенную эвакуацию, российские военные продолжают обследовать подвальные помещения и другие укрытия в Часовом Яре.
ВСУ начали стягивать силы в Константиновку.
По сообщениям Яна Гагина, следующая цель после Часова Яра для ВС РФ — Константиновка. Стало известно, что ВСУ стягивают в этот район, а также районы Краматорска и Славянска подразделения, прошедшие обучение в Европе, и иностранных наемников. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
Никарагуа признала новые российские регионы.
В Никарагуа поддержали спецоперациюФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Власти Никарагуа официально признали ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области и выразили им полную поддержку как неотъемлемым частям России. Соответствующее письмо сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо направлены президенту России Владимиру Путину.
Главы государства отметили, что РФ посредством спецоперации защищает жизни народа, законные территории, суверенитет и территориальную целостность. Помимо этого, они выразили поддержку российским семьям, потерявшим своих близких в ходе защиты русского народа и обеспечения мира на планете.
Пожар в Пензе после удара ВСУ.
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В Пензе на одном из предприятий произошел пожар, который вспыхнул вскоре после атаки беспилотников на город. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
ВС РФ ударили по аэродрому на Украине.
Российские вооруженные силы нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, а также по складу боеприпасов и ракетного вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.
Также был нанесен удар российскими беспилотниками по военным объектам под Киевом. Объекты располагались на территории аэропорта Жуляны, целью, предположительно, стали позиции американских ракетных комплексов Patriot, сообщает «Пятый канал».
ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове.
Все мужчины на Украине старше 25 станут солдатами.
На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Также вводится рассылка повесток заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения. Для организации призыва будут использоваться поименные списки из системы «Оберег».
«Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием — их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — следует из заявления Министерства обороны Украины. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы.