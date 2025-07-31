Исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет на концерт у спекулянта

«Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал “Крокус сити холл”, которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе. Затем они спустились на первый этаж, где он приобрел билет на концерт группы “Пикник”, — указано в материалах.