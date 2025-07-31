Исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет на концерт у спекулянта

«Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал “Крокус сити холл”, которые около 18.35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего они прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе. Затем они спустились на первый этаж, где он приобрел билет на концерт группы “Пикник”, — указано в материалах.
Следствие, как сообщается в материалах, опросило билетного спекулянта, женщина рассказала, что к ней действительно за несколько десятков минут до начала концерта обратился мужчина и за 7 тысяч рублей наличными купил билет на мероприятие.
«Рядом стоящий её знакомый… сказал ей, что очень странно, что молодой человек купил только один билет, в то время как с ним был еще один мужчина и двое стояли через дорогу», — говорится в изложении её показаний.
После теракта она «в новостях увидела лица мужчин, совершивших террористический акт, в которых узнала мужчину, которому продавала билет, и мужчину, который был с ним в тот момент, после чего сразу же позвонила в полицию», — заключается в материалах.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.