Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилой россиянин поверил в увеличение пенсии и лишился 1,5 млн рублей

В Миассе 71-летний мужчина поверил в увеличение пенсии и отдал мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Злоумышленники позвонили мужчине, представившись сотрудниками пенсионного фонда, и предложили оформить «доплаты» к пенсии. Таким образом они вынудили пенсионера раскрыть личные данные.

Вскоре жертве начали поступать звонки от якобы работников «Финконтроля», которые убедили его, что его счета находятся под угрозой и нужно «спасать деньги». Поддавшись на уговоры, мужчина снял все сбережения в челябинском отделении банка и перевел средства в размере 1,5 млн рублей на указанные мошенниками «безопасные счета».

Через какое-то время после совершения переводов пенсионер осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.