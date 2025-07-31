Пожилой россиянин поверил в увеличение пенсии и лишился 1,5 млн рублей

Вскоре жертве начали поступать звонки от якобы работников «Финконтроля», которые убедили его, что его счета находятся под угрозой и нужно «спасать деньги». Поддавшись на уговоры, мужчина снял все сбережения в челябинском отделении банка и перевел средства в размере 1,5 млн рублей на указанные мошенниками «безопасные счета».