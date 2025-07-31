Три человека погибли в результате атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.