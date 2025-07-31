Три человека погибли в результате атаки ВСУ на автомобиль в Запорожской области

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
— Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения. Нахожусь на связи с оперативными службами. Пострадавшему и семье погибших будет оказана всесторонняя помощь, — написал глава Запорожской области в своем Telegram-канале.
30 июля украинский дрон врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома, расположенного на юге Белгорода. В результате украинского удара в здании разбились стекла в окнах и на балконах. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ никто не пострадал.
14 июля в Курской области вражеский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю между населенными пунктами Озерки и Гирьи. В результате атаки дрона пострадали 57-летний мужчина и 60-летняя женщина.