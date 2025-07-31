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Глава Польши выдвинул жесткие требования Зеленскому

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к вопросам совместной истории, которые имеют принципиальное значение для польского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.

Польский президент выдвинул требование Украине.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к вопросам совместной истории, которые имеют принципиальное значение для польского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич.

«Важной темой разговора была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал Леськевич в социальной сети X. Он также отметил, что избранный президент предупредил: исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с украинским лидером.

Вопросы совместной истории, в частности трактовка событий Волынской резни 1943−1947 годов, уже не раз становились предметом разногласий между Польшей и Украиной. В июле 2025 года министр образования Польши Барбара Новацкая официально просила Киев пересмотреть содержание украинских учебников истории, подчеркнув обеспокоенность искаженными фактами и необходимостью объективного освещения трагических страниц прошлого.