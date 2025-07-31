Глава Польши выдвинул жесткие требования Зеленскому

«Важной темой разговора была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал Леськевич в социальной сети X. Он также отметил, что избранный президент предупредил: исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с украинским лидером.