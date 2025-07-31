В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Гладков добавил, что также выбиты окна и повреждены кровли в четырех частных домовладениях в городе. В социальном объекте были повреждены остекление и фасад. Один легковой автомобиль был посечен осколками. Также зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
На местах работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ двух объектов в селе Никольское Белгородского района. В результате были ранены четыре мирных жителя, в том числе шестилетний мальчик.