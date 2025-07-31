В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

Гладков добавил, что также выбиты окна и повреждены кровли в четырех частных домовладениях в городе. В социальном объекте были повреждены остекление и фасад. Один легковой автомобиль был посечен осколками. Также зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.