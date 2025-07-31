Плотоядные бактерии заживо съели любителей моря и устриц

На солнечных пляжах Флориды разворачивается невидимая и смертельная драма. Четыре человека уже скончались в этом году от заражения Vibrio vulnificus — так называемой «плотоядной» бактерией, которая стремительно разрушает человеческие ткани. По данным Департамента здравоохранения штата, общее число зараженных достигло 13 человек, сообщает Palm Beach Post.
Заразиться смертельной инфекцией можно двумя простыми и, на первый взгляд, безобидными способами: съев сырые или недоваренные морепродукты (чаще всего — устрицы) или искупавшись в теплой морской воде с открытой ранкой или даже небольшой царапиной на теле.
Если бактерия проникает в организм, она вызывает некротизирующий фасциит — тяжелую инфекцию, при которой плоть вокруг открытой раны начинает стремительно отмирать. Процесс развивается настолько быстро, что единственным способом спасти жизнь пациента часто становится немедленная ампутация конечности.
Но даже это не всегда помогает. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), каждый пятый зараженный умирает, иногда в течение всего одного-двух дней после появления первых симптомов.
В прошлом году во Флориде был зафиксирован рекорд — 82 случая заражения и 19 смертей, большинство из которых произошли после ураганов, вызвавших наводнения и смешение морской и пресной воды.
Симптомы, на которые нужно немедленно обратить внимание:
При пищевом отравлении: водянистая диарея, спазмы в животе, тошнота, рвота, лихорадка.
При заражении крови: лихорадка, озноб, опасно низкое кровяное давление, образование волдырей на коже.
При раневой инфекции: покраснение, боль, отек, жар и выделения в области раны.
Власти штата предупреждают: при появлении этих симптомов после употребления сырых морепродуктов или купания в море необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление может стоить жизни. При этом уточняется, что от человека к человеку инфекция не передается.