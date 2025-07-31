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Стрелковый комплекс загорелся на западе Москвы

В стрелковом комплексе, расположенном в бизнес-центре «Квадрат» на Верейской улице, в четверг, 31 июля, произошел пожар. С третьего этажа здания можно было заметить густой черный дым.

В стрелковом комплексе, расположенном в бизнес-центре «Квадрат» на Верейской улице, в четверг, 31 июля, произошел пожар. С третьего этажа здания можно было заметить густой черный дым.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение, внутри здания могут находиться люди, передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.

31 июля в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом: горение возникло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю на площади 400 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 90 человек, включая 10 детей. В локализации возгорания принимали участие 90 пожарных и 28 единиц специализированной техники. Позднее сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» локализовали пожар на площади 550 квадратных метров.

29 июля на севере Москвы в здании, которое находится на Большой Академической улице, возник пожар, который отрезал от выхода около 15 рабочих. Спасатели смогли ликвидировать возгорание..