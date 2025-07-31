Липецкие коммунисты заявили об обысках в штабе партии

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э” для “проведения обследования помещения и транспортных средств”, — говорится в сообщении.
В обкоме добавили, что обыски начались с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. Утверждается, что из штаба изымают компьютеры, карты памяти и документы. Причины обысков пока не уточняются.
8 сентября состоятся выборы депутатов горсовета Липецка.
Ранее сообщалось, что члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле. Дмитрия Дубовенко осудили на 4,5 года.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше