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Липецкие коммунисты заявили об обысках в штабе партии

Правоохранители проводят обыски в штабе отделения КПРФ в Липецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального обкома.

Источник: Life.ru

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э” для “проведения обследования помещения и транспортных средств”, — говорится в сообщении.

В обкоме добавили, что обыски начались с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. Утверждается, что из штаба изымают компьютеры, карты памяти и документы. Причины обысков пока не уточняются.

8 сентября состоятся выборы депутатов горсовета Липецка.

Ранее сообщалось, что члену КПРФ вынесли приговор за смертельное ДТП в Туле. Дмитрия Дубовенко осудили на 4,5 года.

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