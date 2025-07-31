В московском бизнес-центре «Квадрат» произошел пожар

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.