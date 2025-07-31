В московском бизнес-центре «Квадрат» произошел пожар

Со стороны третьего этажа наблюдалось плотное задымление. По оперативным данным, открытое горение устранено силами МЧС, однако сохраняется вероятность нахождения людей в здании. Спасатели проводят разведку помещений.
31 июля кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковной Балашихе, огонь охватил площадь порядка 400 квадратных метров. Из дома эвакуировали 90 человек. Развернут пункт временного размещения в школе. На месте происшествия работают 90 специалистов и 28 единиц техники.
23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.