Полиция проводит обыски в офисе липецкого отделения КПРФ: что известно

Представители силовых структур и центра по противодействию экстремизму «Э» проводят обыски в региональном отделении одной из ведущих политических партий России — Коммунистической партии Российской Федерации. Об этом стало известно из официального Telegram-канала партии.
«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э”», — отмечается в тексте публикации.
По словам представителей коммунистической партии, обыск начали с кабинета бывшего депутата Госдумы, первого секретаря Липецкого обкома Николая Разворотнева. Партия сообщила, что полицейские пришли для «обследования помещения и транспортных средств». Подробности инцидента обещают раскрыть позже.
Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии.