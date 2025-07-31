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Полиция проводит обыски в офисе липецкого отделения КПРФ: что известно

КПРФ: Полиция и центр «Э» проводят обыски в штабе Липецкого обкома партии.

Источник: Комсомольская правда

Представители силовых структур и центра по противодействию экстремизму «Э» проводят обыски в региональном отделении одной из ведущих политических партий России — Коммунистической партии Российской Федерации. Об этом стало известно из официального Telegram-канала партии.

«В штаб Липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра “Э”», — отмечается в тексте публикации.

По словам представителей коммунистической партии, обыск начали с кабинета бывшего депутата Госдумы, первого секретаря Липецкого обкома Николая Разворотнева. Партия сообщила, что полицейские пришли для «обследования помещения и транспортных средств». Подробности инцидента обещают раскрыть позже.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии.

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