Обыски прошли в липецком отделении КПРФ

22 июля в офисе редакции Telegram-канала Baza прошли обыски. Их причиной стало то, что сотрудники редакции за плату полицейским получали от них служебную информацию. Подозреваемых правоохранителей задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. На следующий день столичный Замоскворецкий районный суд отправил главного редактора Baza Глеба Трифонова под стражу до 20 сентября.