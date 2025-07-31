Обыски прошли в липецком отделении КПРФ

В штаб Липецкого областного комитета фракции КПРФ прибыли сотрудники полиции и центра по противодействию экстремизму для обследования помещений и транспортных средств. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе партии.
— В штаб липецкого обкома КПРФ прибыли полиция и сотрудники центра «Э» для проведения обследования помещения и транспортных средств, — говорится в сообщении.
Правоохранители начали обыск штаба с кабинета первого секретаря липецкого обкома фракции Н. В. Разворотнева. Они забрали из здания компьютеры, карты памяти и документы. Во фракции заявили, что полиция описывает и изымает из штаба информационный бюллетень, где описана отставка губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
По словам представителей КПРФ, «делается все», чтобы в разгар агитационной кампании «парализовать работу» избирательного штаба партии, передает Telegram-канал «Липецкий обком КПРФ».
22 июля в офисе редакции Telegram-канала Baza прошли обыски. Их причиной стало то, что сотрудники редакции за плату полицейским получали от них служебную информацию. Подозреваемых правоохранителей задержали в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях. На следующий день столичный Замоскворецкий районный суд отправил главного редактора Baza Глеба Трифонова под стражу до 20 сентября.