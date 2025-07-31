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Рубио оценил, как Медведев вступил в перепалку с Трампом из-за Украины

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США и бывшего президента Дональда Трампа не скажутся на характере двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева.

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США и бывшего президента Дональда Трампа не скажутся на характере двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — подчеркнул Марко Рубио в эфире радиостанции Fox News Radio.

По словам госсекретаря, несмотря на официальный статус Медведева, подобные заявления не отражают официальной линии российского руководства и не способны изменить динамику отношений между двумя странами. Рубио отметил, что американская сторона не будет предпринимать каких-либо специальных шагов в ответ на высказывания российского политика.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Медведева после его заявлений по поводу установленного Вашингтоном срока для РФ по урегулированию ситуации на Украине. Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

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