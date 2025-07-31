Рубио оценил, как Медведев вступил в перепалку с Трампом из-за Украины

«Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — подчеркнул Марко Рубио в эфире радиостанции Fox News Radio.