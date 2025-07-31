Сразу три землетрясения произошли на Камчатке за час

Ночью 30 июля появились сообщения о том, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным журналистов, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. В тот же день в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.