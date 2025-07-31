Сразу три землетрясения произошли на Камчатке за час

Сразу три землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли вблизи побережья Камчатского полуострова с 14:52 по 15:41 по московскому времени. Об этом информирует камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).
Первый толчок зафиксировали в 192 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе — в 177 и третье — в 157 километрах. Причем эпицентр первого землетрясения залегал на глубине около 33 километров, второго — 86,6 километра, третьего — 38,1.
Данных об ощутимости толчков не поступало, говорится в материале.
Ночью 30 июля появились сообщения о том, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. По данным журналистов, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. В тот же день в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.