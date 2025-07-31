Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

США избегают торговой войны с Китаем ради мировой экономики.
Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности, а полномасштабная торговая конфронтация навредит всей мировой экономике. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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«Мы переходим к стратегической стабильности с Китаем. Хотя США могли бы выиграть от полномасштабного торгового конфликта, он навредит всем — особенно Китаю», — пояснил Рубио в эфире радиостанции Fox Radio.
При этом госсекретарь отметил наличие множества спорных вопросов в американо-китайских отношениях, требующих жесткой позиции Вашингтона. Заявление Рубио прозвучало на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пекином о смягчении торговых противоречий.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, в том числе ограничив визиты тайваньских чиновников в США и отложив обсуждение военной помощи Тайваню. Эти меры были направлены на создание условий для торговых переговоров и подготовки к возможной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, что вызывало критику внутри американского истеблишмента.