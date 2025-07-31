Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, в том числе ограничив визиты тайваньских чиновников в США и отложив обсуждение военной помощи Тайваню. Эти меры были направлены на создание условий для торговых переговоров и подготовки к возможной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, что вызывало критику внутри американского истеблишмента.