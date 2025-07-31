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На Камчатке менее чем за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

Три землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Три землетрясения, имеющих магнитуду выше 5, произошли на Камчатке менее чем за час. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 14:52 по 15:41 по московскому времени. Первые подземные толчки были зафиксированы в 192 километрах от Петропавловска-Камчатского. Второе и третье землетрясение произошли в 177 и 157 километрах соответственно.

При этом эпицентр первой сейсмологической активности находился на глубине 33 километров, второго — 86,6 километра и третьего на глубине 38,1 километра.

Ранее KP.RU сообщал, что в минувшую среду на Камчатке произошла серия подземных толчков, магнитуда которых достигла 8,7 баллов. Землетрясения стали сильнейшей сейсмической активностью в регионе с 1952 года.