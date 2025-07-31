На Камчатке менее чем за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

Отмечается, что землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 14:52 по 15:41 по московскому времени. Первые подземные толчки были зафиксированы в 192 километрах от Петропавловска-Камчатского. Второе и третье землетрясение произошли в 177 и 157 километрах соответственно.