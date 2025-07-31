После пожара в московском тире не могут найти человека

Сильный пожар произошел вечером в стрелковом клубе «Импульс» на западе Москвы. После эвакуации из горящего здания экстренные службы не могут найти одного человека, сообщает Телеграм-канал Shot.
По предварительной информации, возгорание началось около 21:00 в помещении тира, расположенного на третьем этаже бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице.
Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который валит из окон здания. На месте уже работают пожарные расчеты, проводится эвакуация людей.
На данный момент информация о пострадавших и точных причинах возгорания уточняется. Основные усилия спасателей направлены на поиск пропавшего человека и ликвидацию огня.