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После пожара в московском тире не могут найти человека

Сильный пожар произошел вечером в стрелковом клубе «Импульс» на западе Москвы.

Сильный пожар произошел вечером в стрелковом клубе «Импульс» на западе Москвы. После эвакуации из горящего здания экстренные службы не могут найти одного человека, сообщает Телеграм-канал Shot.

По предварительной информации, возгорание началось около 21:00 в помещении тира, расположенного на третьем этаже бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице.

Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который валит из окон здания. На месте уже работают пожарные расчеты, проводится эвакуация людей.

На данный момент информация о пострадавших и точных причинах возгорания уточняется. Основные усилия спасателей направлены на поиск пропавшего человека и ликвидацию огня.