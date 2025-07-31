«Пикет» заработал 200% прибыли на негодных бронежилетах для армии

В показаниях по уголовному делу говорится, что сотрудники ООО «ГК “Пикет”» получили не менее 200% прибыли, используя дешевые материалы для бронежилетов, фактически поставив на фронт средства защиты, не соответствующие требованиям. Об этом стало известно «Ъ» из материалов дела.