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«Пикет» заработал 200% прибыли на негодных бронежилетах для армии

В показаниях по уголовному делу говорится, что сотрудники ООО «ГК “Пикет”» получили не менее 200% прибыли, используя дешевые материалы для бронежилетов, фактически поставив на фронт средства защиты, не соответствующие требованиям. Об этом стало известно «Ъ» из материалов дела.

Источник: Freepik

По данным следствия, в 2022 году «Пикет», изначально строительная компания, получил контракт на 30 тысяч бронежилетов и касок на 4 млрд руб. Однако вместо заявленных изделий класса Бр4 с кевларовыми модулями компания поставила простые тканевые чехлы с металлическими пластинами неизвестного происхождения.

Для имитации выполнения контракта руководство «Пикета» во главе с Андреем Есиповым закупило материалы без сертификатов на 590 млн руб. и фальсифицировало документы на 1,2 млрд руб. о якобы поставленных кевларовых модулях. Несмотря на явное несоответствие техническим требованиям, продукция была принята военными.