Раскрыты детали аферы о поставке в армию 30 тысяч негодных бронежилетов

Бронежилеты сделали с нарушениями (архивное фото).
Компания «Пикет» поставила для нужд Минобороны 30 тысяч негодных бронежилетов, которые были сделаны из материалов неизвестного происхождения. Из-за этого десятки тысяч бойцов могли погибнуть на фронте. Об этом рассказали следователи.
«Кевларовые противоосколочные модули в 30 тысячах бронежилетов отсутствовали, превращая их в ненужную обузу для военнослужащих в зоне СВО. Изготовленные “Пикетом” жилеты состояли из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.
Согласно условиям техзадания к контракту с Минобороны, бронежилеты должны были иметь высокий класс защиты, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг. По факту же мошенники сделали жилеты из тряпок, маек и некачественных металлических пластин.
Уточняется, что ущерб от мошенничества фигурантов дела превысил 2,4 млрд рублей. Гендиректор «Пикета» Андрей Есипов уже признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор фирмы Виктория Антонова.