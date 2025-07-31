Раскрыты детали аферы о поставке в армию 30 тысяч негодных бронежилетов

Согласно условиям техзадания к контракту с Минобороны, бронежилеты должны были иметь высокий класс защиты, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг. По факту же мошенники сделали жилеты из тряпок, маек и некачественных металлических пластин.