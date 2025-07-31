Масштабный сбой произошел в Telegram на фоне обновления

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел 28 июля. Согласно сообщениям пользователей, приложение долго загружалось, а сообщения приходили с задержкой. В тот же день технические проблемы зафиксировали в работе портала «Госуслуги». Согласно жалобам россиян, они не могли зайти в свой личный кабинет. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Санкт-Петербурга.