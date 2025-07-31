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В КПРФ раскрыли причины обысков в липецком отделении

В здание Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и Центра «Э». Причиной обысков называют изъятие информационных листков. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Полиция изымает провокационный листок.

В здание Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и Центра «Э». Причиной обысков называют изъятие информационных листков. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Силовики начали с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. В настоящее время из здания изымают компьютеры, карты памяти и документы. Под покровом ночи сотрудники описывают и изымают из штаба Липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень», — пишет telegram-канал КПРФ.

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