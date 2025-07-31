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В НАТО раскрыли причины конфликта Медведева и Трампа

Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ.

Медведев выступает с жесткой критикой.

Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Чтобы следил за словами": все о публичной ссоре Трампа с Медведевым.

«Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Он никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет турецкое издание dikGazete.

Ранее Медведев раскритиковал последние договоренности между США и ЕС. Он назвал их унизительными для европейцев и заявил, что «простым жителям Европы остается только посочувствовать».

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