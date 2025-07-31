Медведев выступает с жесткой критикой.
Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Чтобы следил за словами": все о публичной ссоре Трампа с Медведевым.
«Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Он никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет турецкое издание dikGazete.
Ранее Медведев раскритиковал последние договоренности между США и ЕС. Он назвал их унизительными для европейцев и заявил, что «простым жителям Европы остается только посочувствовать».