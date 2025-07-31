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Исполнитель теракта в «Крокусе» за час до концерта купил билет у спекулянта

Один из исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» купил у спекулянта билет на концерт группы «Пикник» всего за час до нападения. Об этом говорится в материалах дела.

Один из исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» купил у спекулянта билет на концерт группы «Пикник» всего за час до нападения. Об этом говорится в материалах дела.

— Прибыв на место, проведя разведку, он (исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни*) сообщил другим соучастникам, чтобы те выезжали к нему в концертный зал «Крокус Сити Холл». Они около 18:35 на автомобиле Renault присоединились к нему, после чего прошли в помещение и находились в одном из кафе, где пили кофе. Затем они спустились на первый этаж, где он приобрел билет на концерт группы «Пикник», — говорится в материале.

Следователи опросили билетного спекулянта, о котором идет речь. Женщина подтвердила, что за несколько минут до начала мероприятия мужчина купил у нее билет за семь тысяч рублей наличными.

— Рядом стоявший ее знакомый… сказал ей, что очень странно, что молодой человек купил только один билет, в то время как с ним был еще один мужчина и двое стояли через дорогу, — сообщила она.

Увидев в новостях лица ответственных за теракт, она узнала мужчину, которому продала билет, и сразу позвонила в полицию, передает РИА Новости.

Трагедия произошла 22 марта прошлого года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего принялись расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.