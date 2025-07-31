Отца 8 детей казнили из-за подозрения в растлении малолетних

Когда пытки закончились, измученного Лайонса затолкали в багажник автомобиля и вывезли в глушь. Там его заставили копать себе неглубокую могилу. Когда яма была готова, Торн выстрелил своей жертве в ногу, а затем, поставив на колени, хладнокровно добил выстрелом в затылок. После казни убийцы устроили вечеринку, на которой присутствовала и жена убитого.