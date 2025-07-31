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Отца 8 детей казнили из-за подозрения в растлении малолетних

Безжалостный лидер банды линчевателей, устроивший садистские пытки и хладнокровно казнивший невинного отца восьмерых детей, теперь умоляет о пощаде и просит отменить свой пожизненный приговор.

Безжалостный лидер банды линчевателей, устроивший садистские пытки и хладнокровно казнивший невинного отца восьмерых детей, теперь умоляет о пощаде и просит отменить свой пожизненный приговор. Альберт Торн, который, по словам судьи, «вероятно, умрет в тюрьме», пытается доказать свою невиновность после одного из самых жестоких самосудов в истории Австралии, сообщает Daily Mail.

Эта кровавая расправа была основана на чудовищной лжи его собственной жены-наркоманки, которая ложно обвинила своего мужа в домогательствах к ее дочерям. Поверив ей, Торн и его банда «Охотников на педофилов» похитили Брэдли Лайонса прямо из его спальни.

То, что произошло дальше, повергает в шок. Мужчину часами пытали, пытаясь выбить признание в преступлении, которого он не совершал. Ему угрожали бензопилой, на его тело лили кипяток из чайника и втирали в кожу жгучую мазь. Его избивали кастетом и совали в рот дуло ружья.

Когда пытки закончились, измученного Лайонса затолкали в багажник автомобиля и вывезли в глушь. Там его заставили копать себе неглубокую могилу. Когда яма была готова, Торн выстрелил своей жертве в ногу, а затем, поставив на колени, хладнокровно добил выстрелом в затылок. После казни убийцы устроили вечеринку, на которой присутствовала и жена убитого.

И теперь этот человек, которого судья назвал «бессердечным», просит об отмене приговора. Его защита утверждает, что ключевые показания — слова его собственной 8-летней дочери — были использованы в суде незаконно. Суд должен будет принять решение по апелляции позже.