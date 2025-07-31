В Москве горит трехэтажное здание со стрелковым клубом

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в административном здании на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ на улице Верейской, 11 вспыхнул второй этаж трехэтажного здания, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. По данным СМИ в здании находится стрелковый клуб.