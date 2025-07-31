Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и трех машин в Подольске

В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП — столкнулись автобус, три автомобиля, мотоцикл и скутер. В результате пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал полиции по региону.
— Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в Подольске. В 22:20 около одного из домов на проспекте Ленина произошла авария. Столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, — говорится в публикации.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
В этот же день ДТП с участием трех автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе. В результате столкновения одна из машин перевернулась. Инцидент случился в районе пересечения шоссе с Илимской улицей.
Днем ранее на 128-м километре трассы А-107 в Раменском также произошла авария с участием трех машин. Грузовик столкнулся с легковушкой и автобусом, в результате чего машина опрокинулась.