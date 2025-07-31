Ричмонд
+32°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и трех машин в Подольске

В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП — столкнулись автобус, три автомобиля, мотоцикл и скутер. В результате пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал полиции по региону.

В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП — столкнулись автобус, три автомобиля, мотоцикл и скутер. В результате пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Telegram-канал полиции по региону.

— Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в Подольске. В 22:20 около одного из домов на проспекте Ленина произошла авария. Столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции на месте аварии проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

В этот же день ДТП с участием трех автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе. В результате столкновения одна из машин перевернулась. Инцидент случился в районе пересечения шоссе с Илимской улицей.

Днем ранее на 128-м километре трассы А-107 в Раменском также произошла авария с участием трех машин. Грузовик столкнулся с легковушкой и автобусом, в результате чего машина опрокинулась.