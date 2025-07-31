Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и трех машин в Подольске

— Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в Подольске. В 22:20 около одного из домов на проспекте Ленина произошла авария. Столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, — говорится в публикации.