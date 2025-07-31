В Санкт-Петербурге пытаются спасти кота, застрявшего в облицовке набережной

В Санкт-Петербурге уже четвертые сутки продолжается операция по спасению кота, застрявшего в облицовке набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили представители зооспасательной службы «Кошкиспас».
Животное находится в полости за гранитными плитами, среди нагромождения валунов, составляющих конструкцию набережной. По словам спасателей, единственный возможный путь для выхода — со стороны воды.
Кот оказался на глубине около четырех метров, примерно в метре-двух от внешней стены набережной. Он свободно перемещается по узким промежуткам между камнями, оставшимися после строительных работ. Как именно животное оказалось в столь опасной ловушке — неизвестно, но выбраться самостоятельно оно не может.
Волонтёры ежедневно спускаются в воду в гидрокостюмах, пытаясь аккуратно достать кота, однако все усилия пока не увенчались успехом. Дополнительную тревогу вызывает прогноз синоптиков о возможном повышении уровня воды, что может значительно осложнить спасательную операцию и поставить жизнь животного под ещё большую угрозу.
Ранее в порту Балтийска под Калининградом был спасен кот, который провел целую неделю в запертом грузовом контейнере без воды и еды.