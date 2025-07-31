В Санкт-Петербурге пытаются спасти кота, застрявшего в облицовке набережной

Кот оказался на глубине около четырех метров, примерно в метре-двух от внешней стены набережной. Он свободно перемещается по узким промежуткам между камнями, оставшимися после строительных работ. Как именно животное оказалось в столь опасной ловушке — неизвестно, но выбраться самостоятельно оно не может.