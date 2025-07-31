По данным главка, ДТП произошло около 22:20 мск возле одного из домов на проспекте Ленина. «По предварительной информации, столкнулись автобус без пассажиров, три легковые автомашины, мотоцикл и скутер. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
В Подмосковье в ДТП пострадали четыре человека
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, тремя легковушками, мотоциклом и скутером в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.