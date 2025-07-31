Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине

Ранее Дональд Трамп уже выдвигал Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая жесткими экономическими мерами, однако эти инициативы встретили скепсис в Европе из-за отсутствия у США действенных рычагов давления на Россию и разногласий в ЕС по вопросу финансирования военной помощи Украине.