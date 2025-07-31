В Петербурге четыре дня спасают кота, застрявшего в стене набережной

Волонтёры несколько раз пытались достать животное. Сначала пробовали вытащить его петлёй — безуспешно, она соскользнула. Потом спасатели в гидрокостюмах ныряли в воду, но результата это не дало. Позже поставили ловушку, но её работе мешают волны от проходящих туристических катеров.