В Петербурге четыре дня спасают кота, застрявшего в стене набережной

Как именно кот оказался у воды, пока неизвестно. По одной из версий, пытаясь спастись, он забрался в щель и теперь не может выбраться самостоятельно. Ситуацию усложняет предстоящий подъём уровня воды.
Волонтёры несколько раз пытались достать животное. Сначала пробовали вытащить его петлёй — безуспешно, она соскользнула. Потом спасатели в гидрокостюмах ныряли в воду, но результата это не дало. Позже поставили ловушку, но её работе мешают волны от проходящих туристических катеров.
«Сытый кот в ловушку не идёт, надо чтобы чувство голода возобладало над чувством страха. Оставлять же ловушку на ночь…. Если у нас обкрадывают кота Елисея и Чижика-Пыжика, забирая копейки — оставить не вариант. Очень мало людей», — уточнили в организации «Кошкиспас».
В «Мостотресте» отметили, что помочь технически не могут, но остаются на связи с волонтёрами. Пока кот остаётся в ловушке, и попытки его спасти продолжаются.
Ранее скончался пёс Кругетс, которого ранее волонтёры приюта «Сострадание НН» спасли с критическим ожирением. Его нашли в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года, животное откормили прохожие. С тех пор он смог похудеть со 100 кг до 46,7 кг.