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В регионах России объявили опасность БПЛА: онлайн-трансляция

В ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.

БПЛА атакуют регионы.

В ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.

02:04 В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали еще двое мирных жителей. В Шебекино при повторном обстреле ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Повреждены три дома — выбиты окна, разрушены кровли и заборы.

«На трассе Красная Яруга — Сергиевка дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения ноги, ему оказали медицинскую помощь, лечение будет амбулаторным. Машина повреждена», — сообщается в официальном telegram-канале Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

02:00 Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил тревогу в Острогожском районе из-за угрозы удара беспилотника. Глава региона написал об этом в своем telegram-канале.

01:57 В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — губернатор Александр Гусев призвал жителей срочно укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

«Работают системы оповещения. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», — предупредил горожан глава региона.

01:54 «Стык Курской и Брянской областей. Опасность по БПЛА», — передает telegram-канал «Брянск Сейчас».

01:44 С 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Один — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

01:44 В Курской области также тревога. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

01:43 БПЛА летят в направлении Ростовской области от ЛДНР. Об этом сообщают местные СМИ.

01:43 Губернатор Белгородской области Гладков предупредил об атаке беспилотников. Дополнительной информации по возможным пострадавшим или разрушениям не приводится.

01:42 МЧС Воронежской области предупредило об атаках БПЛА. «Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна», — сообщили в ведомстве.

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