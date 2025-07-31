Сенат США одобрил огромную помощь Украине

США выделит Украине 800 млн долларов.
Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 год, предусматривающий выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине и 225 миллионов долларов странам Балтии. Об этом сообщается в официальном заявлении комитета, опубликованном на его сайте.
«800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в документе. В заявлении уточняется, что общий объем оборонного бюджета США на 2026 год, одобренного комитетом, составит 851,9 миллиарда долларов.