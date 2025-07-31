В работе Telegram произошёл масштабный сбой

При этом вечером 31 июля портал «Код Дурова» сообщил об обновлении Telegram. Сообщается, что теперь пользователям с premium-подпиской доступен глобальный поиск постов в публичных каналах. В сутки можно будет совершать до десяти таких запросов бесплатно.
Кроме того, истории, сохранённые в профиле, теперь можно будет объединять в альбомы. Юзеры получат возможность создавать альбомы для историй в каналах. Подарки, отображаемые в профилях, также можно будет собирать в коллекции.
Еще одним серьёзным нововведением стал рейтинг пользователя, который будет отображаться в профиле. Этот показатель зависит от объёма совершённых транзакций с использованием звёзд. Предполагается, что благодаря рейтингу владельцы каналов смогут оценивать пользователей.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал о выгодной сделке, связанной с уникальным никнеймом в приложении. По его словам, один из пользователей, купивший ник @crypto за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, получил предложение продать его за 25 миллионов долларов.