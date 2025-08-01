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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России

Вечером 31 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, в период с 18:00 до 23:30 по московскому времени расчётами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Чёрного моря, ещё два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали семь муниципалитетов в Белгородской области. В результате удара по городу Шебекинопогиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В Шебекинском округе три БПЛА атаковали грузовик, два человека получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

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