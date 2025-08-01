Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России

По данным ведомства, в период с 18:00 до 23:30 по московскому времени расчётами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Чёрного моря, ещё два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали семь муниципалитетов в Белгородской области. В результате удара по городу Шебекинопогиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В Шебекинском округе три БПЛА атаковали грузовик, два человека получили минно-взрывные травмы и баротравмы.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше