Зеленский отказался признавать неприятную правду

Ранее, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной обстановке на фронте, уделяя особое внимание району Покровска, где российские войска прорвали линию обороны ВСУ. Тогда же сообщалось о поступлении вооружения от зарубежных партнеров и подготовке к заседанию штаба по дронам. Бои в регионе продолжаются, а ситуация вокруг Часова Яра и других городов Донецкой области остается напряженной.