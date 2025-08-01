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Зеленский отказался признавать неприятную правду

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления Министерства обороны России о потере украинской армией контроля над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в видеообращении.

Зеленский выпустил видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления Министерства обороны России о потере украинской армией контроля над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом он сообщил в видеообращении.

«Вы это все видели, про Часов Яр. Это неправда. Украинские подразделения защищают наши позиции», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной обстановке на фронте, уделяя особое внимание району Покровска, где российские войска прорвали линию обороны ВСУ. Тогда же сообщалось о поступлении вооружения от зарубежных партнеров и подготовке к заседанию штаба по дронам. Бои в регионе продолжаются, а ситуация вокруг Часова Яра и других городов Донецкой области остается напряженной.