При тушении пожара на западе Москвы на втором этаже здания обнаружен погибший

Напомним, ранее пожар вспыхнул в стрелковом тире на западе Москвы. Возгорание началось около 21:00 в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице, где находится стрелковый клуб «Импульс». Очевидцы видели густой чёрный дым из окон третьего этажа и наблюдали эвакуацию людей.