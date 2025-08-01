На западе Москвы из-за пожара погиб человек

«В ходе тушения пожара на 2-м этаже обнаружен погибший», — говорится в сообщении.
Пожар произошел по адресу: Верейская улица, дом 11. Площадь составляет 300 кв. метров. К тушению привлекаются 58 человек и 16 единиц техники.
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара на Верейской улице на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В ходе тушения пожара на 2-м этаже обнаружен погибший», — говорится в сообщении.
Пожар произошел по адресу: Верейская улица, дом 11. Площадь составляет 300 кв. метров. К тушению привлекаются 58 человек и 16 единиц техники.