В Шебекино после двойной атаки ВСУ увеличилось число раненых

Кроме того, во время первой атаки сразу три дрона попали в грузовик. Двое мужчин получили ранения. По словам Гладкова, всего за день укронацисты атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Зафиксированы повреждения жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры. Ущерб от террористических актов боевиков ВСУ еще предстоит подсчитать.