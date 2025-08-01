В Шебекино после двойной атаки ВСУ увеличилось число раненых

Город Шебекино Белгородской области подвергся двойной атаке украинских беспилотников. В результате число пострадавших мирных жителей увеличилось на два человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — написал глава региона.
Он также сообщил, что повреждения получили три частных дома и хозяйственные постройки. На трассе Красная Яруга — Сергиевка укронацисты целенаправленно ударили дроном по легковому автомобилю. Мужчина получил осколочное ранение ноги.
Гладков перед этим сообщал об одном погибшем жителе Шебекино после обстрела. Горожанин скончался до приезда медиков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, во время первой атаки сразу три дрона попали в грузовик. Двое мужчин получили ранения. По словам Гладкова, всего за день укронацисты атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Зафиксированы повреждения жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры. Ущерб от террористических актов боевиков ВСУ еще предстоит подсчитать.